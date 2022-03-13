«Колорадо» продлил контракт с голкипером Францоузом на два года
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«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с чешским голкипером Павлом Францоузом, сообщает официальный «Твиттер» «Эвеланш». Соглашение с игроком рассчитано на два года.
31-летний экс-вратарь «Трактора» играет в «Колорадо» уже третий сезон. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на его счету 14 матчей, в которых он оформил два шат-аута.
Напомним, «Колорадо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 87 очков в 59 матчах. Ближайший преследователь – «Калгари Флэймз», у которого после 58 игр 78 баллов.
Следующий матч «Эвеланш» сыграют как раз с «Калгари» 14 марта. Встреча пройдёт на домашней арене «Колорадо».
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