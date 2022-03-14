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Третьяк был удостоен ордена Дружбы Киргизии, его вручил президент страны

Третьяк был удостоен ордена Дружбы Киргизии, его вручил президент страны
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был удостоен награды — ордена Дружбы Киргизии, сообщает ТАСС.

Третьяк посетил Киргизию, где с 3 по 8 марта проходил чемпионат мира по хоккею в четвёртом дивизионе. Он провёл встречу с президентом страны Садыром Жапаровым, а также вице-президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) от Азии и Океании Айвазом Оморкановым. Глава Киргизии вручил Третьяку орден Дружбы. Церемония была приурочена к предстоящему 70-летнему юбилею президента ФХР.

«Получить орден Дружбы из рук президента Киргизии — большая честь для меня. Это очень почётная награда, а дружба и взаимное уважение — принципы построения хороших отношений между Россией и Киргизией. Я поздравил Садыра Жапарова с успешным выступлением национальной сборной страны, которая выиграла чемпионат мира в четвёртом дивизионе, в заключительном матче одержав убедительную победу со счётом 14:0 [над командой Кувейта].

Одна из глобальных целей большого спорта и большого хоккея — объединять людей. Мы — члены единой хоккейной семьи и всегда желаем другу успехов, побед и движения вперёд. В Киргизии на протяжении многих десятилетий радовались победам сборных СССР и России на главных хоккейных турнирах планеты, переживали за наших игроков во время самых принципиальных и важных матчей.

Россия, в свою очередь, готова оказывать любую помощь процессу развития киргизского хоккея, предлагать методические и тренерские наработки, нюансы подготовки команд к соревнованиям, ноу-хау по воспитанию молодых игроков высокого класса. Мы готовы делиться с партнёрами всем, что знаем сами. Русский хоккейный опыт востребован во многих странах. Надеюсь, что он поможет киргизской сборной прогрессировать и добиваться новых побед», — заявил Третьяк.

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