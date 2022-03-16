В магазине «Вашингтона» появились футболки с надписью «Великая погоня» в честь Овечкина

Сегодня, 16 марта, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Таким образом, россиянин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место. После матча в онлайн-магазине «Вашингтона» появились футболки в честь Александра Овечкина, на которых написано: «3rd all time scored. The GR8 chase», что переводится, как «третий снайпер за всё время в НХЛ. Великая погоня».
Таким образом, Александр стал первым европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 16 марта 2022
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:52
-
08:38
-
08:35
-
08:29
-
08:25
-
08:17
-
07:57
-
07:47
-
07:41
-
07:22
-
07:06
-
06:59
-
06:47
-
06:26
-
06:17
-
05:52
-
05:00
-
04:59
-
04:53
-
04:40
-
04:37
-
04:37
-
04:25
- 15 марта 2022
-
22:45
-
21:42
-
21:19
-
20:32
-
20:24
-
18:49
-
18:33