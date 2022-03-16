В магазине «Вашингтона» появились футболки с надписью «Великая погоня» в честь Овечкина

Сегодня, 16 марта, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» отметился голом, который стал для него 767-м в НХЛ. Таким образом, россиянин обошёл Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место. После матча в онлайн-магазине «Вашингтона» появились футболки в честь Александра Овечкина, на которых написано: «3rd all time scored. The GR8 chase», что переводится, как «третий снайпер за всё время в НХЛ. Великая погоня».

Таким образом, Александр стал первым европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.



В общем зачёте второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.



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