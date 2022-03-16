Глава ФХБ на заседании Минспорта РФ обсудил вопрос появления 2-го клуба из Беларуси в КХЛ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович принял участие в рабочей встрече Министерства спорта России, сообщает сайт ФХБ.



Также в заседании с белорусской стороны присутствовали заместитель председателя Артём Васильев и генеральный секретарь организации Андрей Башко.



Отмечается, что среди прочих обсуждался вопрос второго белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге, а также заявка команд в чемпионаты ВХЛ и МХЛ. В ближайшее время представители ФХБ продолжат проработку этого вопроса с коллегами из Континентальной хоккейного лиги и Федерации хоккея России.



В настоящий момент в КХЛ выступает только один клуб из Беларуси — минское «Динамо», который вступил в состав участников в 2008 году (с момента создания).