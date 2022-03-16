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Глава ФХБ на заседании Минспорта РФ обсудил вопрос появления 2-го клуба из Беларуси в КХЛ

Глава ФХБ на заседании Минспорта РФ обсудил вопрос появления 2-го клуба из Беларуси в КХЛ
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович принял участие в рабочей встрече Министерства спорта России, сообщает сайт ФХБ.

Также в заседании с белорусской стороны присутствовали заместитель председателя Артём Васильев и генеральный секретарь организации Андрей Башко.

Отмечается, что среди прочих обсуждался вопрос второго белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге, а также заявка команд в чемпионаты ВХЛ и МХЛ. В ближайшее время представители ФХБ продолжат проработку этого вопроса с коллегами из Континентальной хоккейного лиги и Федерации хоккея России.

В настоящий момент в КХЛ выступает только один клуб из Беларуси — минское «Динамо», который вступил в состав участников в 2008 году (с момента создания).

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