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Председатель правления минской «Юности» оценил перспективы вступления клуба в КХЛ

Председатель правления минской «Юности» оценил перспективы вступления клуба в КХЛ
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Председатель правления минской «Юности» Алексей Баранов прокомментировал информацию о возможном включении клуба в состав КХЛ.

«Я сам вчера в интернете увидел эту новость. Пока полной информацией не владею: ещё не приехали наши представители с совещания, которое было у вас в Москве.

Трудно оценить перспективы вступления клуба в КХЛ. Наша арена соответствует требованиям КХЛ, но необходимы финансовые гарантии. Пока мы их предоставить не можем. Сейчас мы ждём информации от руководства нашей федерации, которое более чётко всё определит.

Интерес к вступлению в лигу есть не только у клуба, но и у страны. Второй клуб КХЛ – это, конечно, престижно.
Конкурентоспособность «Юности» на уровне КХЛ сейчас определить тяжело. Если лига нам даст какие-то преференции по драфту своих игроков – это одно. Если нет – другое. Но на данный момент очень много неизвестных», – сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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