Стэмкос стал третьим игроком в истории «Тампы», который провёл 900 матчей в НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в матче с «Сиэтл Кракен» провёл 900-й матч в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ. В этой встрече форвард оформил ассистентский хет-трик и по итогам дня стал третьей звездой в лиге.
Всего на счету нападающего 932 очка: он забросил 466 шайб и отдал столько же результативных передач. В текущем сезоне на его счету 66 баллов (27+39) в 59 играх.
Напомним, хоккеист дебютировал в лиге в составе «Тампа-Бэй» в 2008 году.
В истории франшизы клуба он стал третьим игроком, который достиг отметки в 900 матчей в НХЛ за «Тампу». Ранее это удалось Венсану Лекавалье (1037 игр) и Мартену Сан-Луи (972).
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