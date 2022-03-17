Стэмкос стал третьим игроком в истории «Тампы», который провёл 900 матчей в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос в матче с «Сиэтл Кракен» провёл 900-й матч в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ. В этой встрече форвард оформил ассистентский хет-трик и по итогам дня стал третьей звездой в лиге.

Всего на счету нападающего 932 очка: он забросил 466 шайб и отдал столько же результативных передач. В текущем сезоне на его счету 66 баллов (27+39) в 59 играх.

Напомним, хоккеист дебютировал в лиге в составе «Тампа-Бэй» в 2008 году.



В истории франшизы клуба он стал третьим игроком, который достиг отметки в 900 матчей в НХЛ за «Тампу». Ранее это удалось Венсану Лекавалье (1037 игр) и Мартену Сан-Луи (972).

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