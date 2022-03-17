Форвард «Салавата» Санников забросил первую шайбу во втором раунде плей-офф КХЛ — 2022

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». На шестой минуте второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Салавата» Степан Санников. Владислав Картаев прорвался по флангу и прострелил на пятак, шайба отскочила к Санникову, который с близкого расстояния пробил голкипера «Трактора» Романа Вилла. Судьи изучили повтор и подтвердили, что шайба пересекла линию ворот.

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