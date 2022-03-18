29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал Нью-Йорк Айлендерс. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт во втором периоде открыл нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, реализовав большинство. Ему ассистировали Мэтью Барзал и Ноа Добсон. В составе хозяев сравнял результат Крис Крайдер в игре 5 на 4. Передачи на счету Алекси Лафренье и Джейкоба Труба. В концовке третьего периода гости вырвали победу. Гол забил Кайл Палмьери. Передачи в свой актив записали Райан Пулок и Адам Пелеч. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 26 бросков, а вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 29 сейвов.



После 61 матча «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции. На их счету 81 очко. «Айлендерс» (58) располагается на десятой строчке, имея в своём активе 59 баллов.