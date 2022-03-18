Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»

29 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал Нью-Йорк Айлендерс. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт во втором периоде открыл нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, реализовав большинство. Ему ассистировали Мэтью Барзал и Ноа Добсон. В составе хозяев сравнял результат Крис Крайдер в игре 5 на 4. Передачи на счету Алекси Лафренье и Джейкоба Труба. В концовке третьего периода гости вырвали победу. Гол забил Кайл Палмьери. Передачи в свой актив записали Райан Пулок и Адам Пелеч. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 26 бросков, а вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 29 сейвов.

После 61 матча «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции. На их счету 81 очко. «Айлендерс» (58) располагается на десятой строчке, имея в своём активе 59 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Барзал, Добсон) – 20:49 (5x4)   1:1 Крайдер (Лафренье, Труба) – 33:38 (5x4)   1:2 Палмьери (Пулок, Пелеч) – 57:16 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022