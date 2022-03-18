Сорокин совершил потрясающий сейв в матче с «Рейнджерс», клюшкой отразив бросок Панарина

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал Нью-Йорк Айлендерс. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин признан был первой звездой матча. На счету россиянина 29 сейвов. Самое красивое спасение в матче россиянин совершил в начале первого периода, когда роскошный момент упустил Артемий Панарин. 30-летний форвард «синерубашечников» получил передачу от новичка команды Фрэнка Ватрано и атаковал практически по пустым воротам, но Сорокин совершил потрясающий сейв, клюшкой отразив бросок своего соотечественника.

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