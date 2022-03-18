Третьяк: хотим провести в мае турнир в Санкт-Петербурге с участием России и Беларуси

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о планах по проведению турнира в Санкт-Петербурге в начале мая с участием сборных России и Беларуси.



«Хотим в первой декаде мая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием нашей сборной и белорусов, а также наших молодёжной и олимпийской команд, чтобы все кандидаты в сборную были в тонусе.



Есть международные паузы, мы хотим в эти сроки пригласить команды Беларуси, Казахстана, возможно, Китая», — цитирует Третьяка ТАСС.



В среду, 16 марта, стало известно, что сборная России по хоккею на два года отстранена от участия в Евротуре, в котором она выступала с командами Швеции, Финляндии и Чехии. Также российские сборные отстранены от всех международных турниров в 2022 году.