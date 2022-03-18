Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Айкел досрочно покинул лёд в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в руку

Айкел досрочно покинул лёд в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в руку
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:3).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, форвард был вынужден покинуть лёд во втором периоде после попадания шайбы в руку. Он получил травму, блокируя бросок.

«Он не вернулся, это очень плохо. Ему предстоит пройти обследование, мы узнаем больше информации позже», – сообщил главный тренер «Вегаса» Питер Дебур.

Напомним, в ноябре 2021 года Айкел перенёс операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, будучи игроком «Баффало Сэйбрз». У хоккеиста были разногласия со своим бывшим клубом по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». В текущем сезоне Айкел принял участие в 15 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-1».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022