Айкел досрочно покинул лёд в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в руку

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:3).
Как сообщает официальный сайт НХЛ, форвард был вынужден покинуть лёд во втором периоде после попадания шайбы в руку. Он получил травму, блокируя бросок.
«Он не вернулся, это очень плохо. Ему предстоит пройти обследование, мы узнаем больше информации позже», – сообщил главный тренер «Вегаса» Питер Дебур.
Напомним, в ноябре 2021 года Айкел перенёс операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, будучи игроком «Баффало Сэйбрз». У хоккеиста были разногласия со своим бывшим клубом по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». В текущем сезоне Айкел принял участие в 15 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-1».
- 18 марта 2022
-
16:32
-
16:00
-
15:52
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:21
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
13:09
-
12:40
-
12:23
-
12:14
-
11:39
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
09:50
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:12
-
08:00
-
07:53