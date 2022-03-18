Айкел досрочно покинул лёд в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в руку

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:3).



Как сообщает официальный сайт НХЛ, форвард был вынужден покинуть лёд во втором периоде после попадания шайбы в руку. Он получил травму, блокируя бросок.



«Он не вернулся, это очень плохо. Ему предстоит пройти обследование, мы узнаем больше информации позже», – сообщил главный тренер «Вегаса» Питер Дебур.



Напомним, в ноябре 2021 года Айкел перенёс операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска, будучи игроком «Баффало Сэйбрз». У хоккеиста были разногласия со своим бывшим клубом по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». В текущем сезоне Айкел принял участие в 15 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-1».