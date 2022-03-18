Рене Фазель ответил на вопрос о возможности вхождения в состав руководителей КХЛ
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Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал информацию о возможности вхождения в состав руководителей Континентальной хоккейной лиги.
«У меня нет официального соглашения с КХЛ, то есть контракта. Но я нахожусь в постоянном контакте с представителями лиги. В нынешней трудной ситуации я стараюсь помочь, чтобы у игроков было будущее в этой лиге», — приводит слова Фазеля Blick.
Рене Фазель в 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, а сложил полномочия в сентябре 2021 года. Также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.
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