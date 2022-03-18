Экс-премьер Финляндии раскритиковал Рене Фазеля за возможное сотрудничество с КХЛ

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб прокомментировал информацию, касающуюся бывшего президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля. Ранее сообщалось, что он может войти в состав руководителей Континентальной хоккейной лиги.
«Фазель — позор мировой хоккейной семьи. Если новости о его переходе в КХЛ подтвердятся, то Евросоюзу следует поместить его в санкционный список. И его ни за что не следует приглашать на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Финляндии», — написал Стубб в «твиттере».
Рене Фазель В 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, сложив полномочия в сентябре 2021 года. Также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.
- 18 марта 2022
-
11:39
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
09:50
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:35
-
08:19
-
08:12
-
08:00
-
07:53
-
07:45
-
07:40
-
07:31
-
07:30
-
07:24
-
07:21
-
07:14
-
07:10
-
07:03
-
06:47
-
06:46
-
06:39
-
06:37
-
06:28
-
06:24
-
06:20
-
06:03
-
05:57