Экс-премьер Финляндии раскритиковал Рене Фазеля за возможное сотрудничество с КХЛ

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб прокомментировал информацию, касающуюся бывшего президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля. Ранее сообщалось, что он может войти в состав руководителей Континентальной хоккейной лиги.



«Фазель — позор мировой хоккейной семьи. Если новости о его переходе в КХЛ подтвердятся, то Евросоюзу следует поместить его в санкционный список. И его ни за что не следует приглашать на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Финляндии», — написал Стубб в «твиттере».



Рене Фазель В 1985 году стал президентом Швейцарской хоккейной ассоциации, а в 1986 году был избран членом Совета ИИХФ. Президентом Международной федерации хоккея на льду швейцарец стал в 1994 году, сложив полномочия в сентябре 2021 года. Также Фазель является членом исполкома Международного олимпийского комитета.