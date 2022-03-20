Гол Дадонова помог «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:1.



Счёт в первом периоде открыл российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов, которому ассистировал Бен Хаттон. Для нападающего эта шайба стала 15-й в текущем сезоне. Удвоил преимущество хозяев льда Чандлер Стивенсон. Передачи в свой актив записали Джек Айкел и Джонатан Маршессо.



Сократил отставание в счёте Филлип Дано, которому ассистировали Тревор Мур и Джордан Спенс. Затем «Вегас» забил в меньшинстве. Шайбу забросил Маттиас Янмарк. Передачи сделали Николя Руа и Алекс Пьетранджело. В конце основного времени матча пустые ворота поразил Алекс Пьетранджело. Пятый гол забил Майкл Амадио.



После 64 матчей «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции. На их счету 72 очка. «Лос-Анджелес» (64) располагается на пятой строчке, имея в своём активе 76 баллов.