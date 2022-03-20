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Гол Дадонова помог «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»

Гол Дадонова помог «Вегасу» разгромить «Лос-Анджелес»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:1.

Счёт в первом периоде открыл российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов, которому ассистировал Бен Хаттон. Для нападающего эта шайба стала 15-й в текущем сезоне. Удвоил преимущество хозяев льда Чандлер Стивенсон. Передачи в свой актив записали Джек Айкел и Джонатан Маршессо.

Сократил отставание в счёте Филлип Дано, которому ассистировали Тревор Мур и Джордан Спенс. Затем «Вегас» забил в меньшинстве. Шайбу забросил Маттиас Янмарк. Передачи сделали Николя Руа и Алекс Пьетранджело. В конце основного времени матча пустые ворота поразил Алекс Пьетранджело. Пятый гол забил Майкл Амадио.

После 64 матчей «Вегас» занимает восьмое место в Западной конференции. На их счету 72 очка. «Лос-Анджелес» (64) располагается на пятой строчке, имея в своём активе 76 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дадонов (Хаттон) – 18:19 (5x5)   2:0 Стивенсон (Айкел, Маршессо) – 20:39 (5x4)   2:1 Дано (Мур, Спенс) – 31:31 (5x5)   3:1 Янмарк (Руа, Пьетранджело) – 36:24 (4x5)   4:1 Пьетранджело – 57:32 (en)   5:1 Амадио (Колесар) – 58:48 (5x5)
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