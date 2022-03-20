Дебютный гол Торопченко в НХЛ не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Коламбусом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Эмиль Бемстрём, Густав Нюквист, Патрик Лайне и Шон Курали (дважды). Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями.
За «Сент-Луис» хет-трик оформил Дэвид Перрон и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко, для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич завершили матч с коэффициентом полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бемстрём (Робинсон) – 03:22 (5x5) 1:1 Перрон (Шенн, Крюг) – 12:36 (5x4) 2:1 Нюквист (Лайне, Бьёркстранд) – 15:14 (5x4) 3:1 Лайне (Нюквист, Рослович) – 23:52 (5x5) 3:2 Торопченко (Фолк, Перрон) – 33:43 (5x5) 4:2 Курали (Робинсон, Бемстрём) – 46:59 (5x5) 4:3 Перрон (Шенн, Крюг) – 48:03 (5x4) 5:3 Ворачек (Бин, Бьёркстранд) – 52:24 (5x5) 5:4 Перрон (Бучневич, Кайру) – 58:40 (6x5)
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