Дебютный гол Торопченко в НХЛ не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Коламбусом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Эмиль Бемстрём, Густав Нюквист, Патрик Лайне и Шон Курали (дважды). Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями.

За «Сент-Луис» хет-трик оформил Дэвид Перрон и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко, для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. Российские нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич завершили матч с коэффициентом полезности «-1».