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Георгиев – о шат-ауте: прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра

Георгиев – о шат-ауте: прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал свою игру во встрече с «Каролиной Харрикейнз», где он был признан первой звездой матча.

«Это было довольно здорово. Прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра, где в напряженной обстановке до конца матч было не так много голов. Я старался наслаждаться этим и жить настоящим моментом», – цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев был признан первой звездой матча, который завершился победой «Рейнджерс» со счётом 2:0.

В этой встрече Георгиев оформил первый в сезоне шат-аут и сделал 44 сейва.

«Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции. «Каролина», в свою очередь, набрав 88 очков, находится на втором месте на Востоке.

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