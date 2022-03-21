Георгиев – о шат-ауте: прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал свою игру во встрече с «Каролиной Харрикейнз», где он был признан первой звездой матча.
«Это было довольно здорово. Прошло много времени с тех пор, как у меня была такая игра, где в напряженной обстановке до конца матч было не так много голов. Я старался наслаждаться этим и жить настоящим моментом», – цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.
Напомним, российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев был признан первой звездой матча, который завершился победой «Рейнджерс» со счётом 2:0.
В этой встрече Георгиев оформил первый в сезоне шат-аут и сделал 44 сейва.
«Рейнджерс», набрав 85 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции. «Каролина», в свою очередь, набрав 88 очков, находится на втором месте на Востоке.
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