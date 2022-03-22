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«Колорадо» победил «Эдмонтон», у Ничушкина — голевая

«Колорадо» победил «Эдмонтон», у Ничушкина — голевая
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В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Первую шайбу в матче забросил форвард хозяев Микко Рантанен на 13-й минуте. На 25-й минуте голом ответил Кайлер Ямамото. На 27-й минуте Рантане оформил дубль после передачи российского нападающего Валерия Ничушкина. На 30-й минуте Эвандер Кейн вновь сделал счёт ничейным. На первой минуте овертайма точку поставит Натан Маккиннон.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Ванкувер Кэнакс» уже послезавтра, 24 марта, в 4:30 мск. «Эдмонтон» завтра, 23 марта, отправится к «Даллас Старз». Их матч начнётся в 3:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Рантанен (Маккиннон, Кадри) – 12:42 (5x4)   1:1 Ямамото (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:07 (6x5)   2:1 Рантанен (Макар, Ничушкин) – 26:24 (5x4)   2:2 Кейн (Ямамото) – 29:01 (5x5)   3:2 Маккиннон (Макар) – 60:52 (3x3)
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