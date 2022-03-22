«Колорадо» победил «Эдмонтон», у Ничушкина — голевая

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Первую шайбу в матче забросил форвард хозяев Микко Рантанен на 13-й минуте. На 25-й минуте голом ответил Кайлер Ямамото. На 27-й минуте Рантане оформил дубль после передачи российского нападающего Валерия Ничушкина. На 30-й минуте Эвандер Кейн вновь сделал счёт ничейным. На первой минуте овертайма точку поставит Натан Маккиннон.



Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Ванкувер Кэнакс» уже послезавтра, 24 марта, в 4:30 мск. «Эдмонтон» завтра, 23 марта, отправится к «Даллас Старз». Их матч начнётся в 3:30 мск.