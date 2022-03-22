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Вратарь СКА потерял шлем после мощного броска форварда «Спартака». Видео

Вратарь СКА потерял шлем после мощного броска форварда «Спартака». Видео
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В эти минуты в столице Российской Федерации на стадионе «Мегаспорт» проходит третий матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. После первого периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте матча москвичи проводили атаку. После того как красно-белые обосновались в чужой зоне, шайбу получил нападающий «Спартака» Владимир Галузин. Форвард мощно щёлкнул от синей линии — шайба попала в маску голкиперу СКА Ларсу Юханссону. От этого броска шведский вратарь потерял шлем, снявшийся с его головы и упавший на лёд. Судьи сразу же остановили встречу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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