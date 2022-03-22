Р. Ротенберг: нет предела совершенству. Лидеры СКА могут играть намного лучше

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (2:1, 2-1).

«Команда выполнила установку на игру. Где-то нам нужно было быть тактически более гибкими — упрощать игру, больше бросать, закрывать вратаря. Мы это делали. В целом ребята молодцы. Отдельная благодарность команде и болельщикам.

У нас разыгрываются лидеры? Нет предела совершенству. Ребята однозначно могут играть намного лучше. Против наших лидеров идёт плотная игра, применяется персональная опека, что даёт шанс другим нашим игрокам. У нас четыре ровных звена, все могут забить. Поэтому это шанс для других игроков. А в целом ребята молодцы, они стараются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.