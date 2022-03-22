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СКА обыграл «Спартак» в Москве и вышел вперёд в серии

СКА обыграл «Спартак» в Москве и вышел вперёд в серии
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
22 марта 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бурдасов (Кузьменко, Комаров) – 28:17 (5x5)   0:2 Ожиганов (Токранов) – 38:03 (5x4)   1:2 Локтионов (Никишин, Вишневский) – 47:08 (5x4)

На 29-й минуте СКА вышел вперёд. После прострела Андрея Кузьменко шайба попала в конёк Антона Бурдасова, после чего залетела в ворота. Судьи засчитали гол. На 39-й минуте Игорь Ожиганов, реализовав численное большинство с передачи Василия Токранова, увеличил преимущество гостей — 2:0. На 48-й минуте Андрей Локтионов отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится послезавтра, 24 марта. Он также пройдёт в Москве.

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