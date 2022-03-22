Воробьёв подбрасывал бутылку, болельщица позировала с талисманами. Фото победы «Магнитки»

Сегодня, 22 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1).

Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание — 1-2. Следующий матч состоится послезавтра, 24 марта. Он также пройдёт в Балашихе.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче.



«Хорошая игра. Ребята молодцы, здорово отработали, компактно, много бросков блокировали. Голдобин забил три, но хотел бы отметить всю команду.



Что мешало так играть раньше? Когда буду писать мемуары, тогда подумаю. Недостаточно компактно играли в обороне. «Авангард» хорош в игре без шайбы. Когда им проигрываешь две-три шайбы, надо раскрываться. Тогда они выставляют вас в таком свете, в каком мы оказались в предыдущих матчах. И наоборот, когда они проигрывают, то им надо раскрываться. Это было и по сезону, и сейчас так же.



Почему играем в гостях лучше, чем дома? Будем думать. С «Барысом» была первая игра, входили сложно. На выезде так на выезде. Главное, что до четырёх побед тут», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.