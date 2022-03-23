Дементьев: в серии СКА и «Спартака» много видеопросмотров, они отвлекают зрителя и игроков

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф между петербургским СКА и московским «Спартаком».

«Очень вязкая серия и игра между СКА и «Спартаком», много видеопросмотров игровых моментов. Впервые скажу, что такие просмотры отвлекают зрителя и самих игроков непосредственно от игры. Вернуться к настрою, который был до этих просмотров, сложно. Всё это затягивает, успокаивает хоккей. А так, на мой взгляд, получается хорошее и интересное противостояние. У каждого матча непредсказуемый результат. Вся борьба здесь ещё впереди, последнего слова никто не сказал», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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