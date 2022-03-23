Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: в серии СКА и «Спартака» много видеопросмотров, они отвлекают зрителя и игроков

Дементьев: в серии СКА и «Спартака» много видеопросмотров, они отвлекают зрителя и игроков
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о серии второго раунда плей-офф между петербургским СКА и московским «Спартаком».

«Очень вязкая серия и игра между СКА и «Спартаком», много видеопросмотров игровых моментов. Впервые скажу, что такие просмотры отвлекают зрителя и самих игроков непосредственно от игры. Вернуться к настрою, который был до этих просмотров, сложно. Всё это затягивает, успокаивает хоккей. А так, на мой взгляд, получается хорошее и интересное противостояние. У каждого матча непредсказуемый результат. Вся борьба здесь ещё впереди, последнего слова никто не сказал», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022