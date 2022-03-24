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Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе «Баффало» забивали Земгус Гиргенсонс и дважды Тейдж Томпсон, решающий буллит реализовал Алекс Так. У «Питтсбурга» забрасывали Сидни Кросби, Крис Летанг и Евгений Малкин. На счету россиянина также голевая передача.

В Восточной конференции «Баффало» остаётся на 12 строчке, набрав 54 очка. «Питтсбург» с 88 очками, продолжает занимать третье место.

В следующем матче, «Баффало» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». А «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Томпсон (Самуэльссон) – 17:15 (5x5)   1:1 Кросби (Раст, Гюнцель) – 20:26 (5x4)   2:1 Гиргенсонс (Окпосо) – 35:56 (5x5)   2:2 Малкин (Раст) – 38:46 (5x5)   3:2 Томпсон (Так, Скиннер) – 41:01 (5x5)   3:3 Летанг (Малкин, Кросби) – 55:04 (5x4)   4:3 Томпсон – 65:00 (ПБ)
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