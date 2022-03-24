Гол и передача Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе «Баффало» забивали Земгус Гиргенсонс и дважды Тейдж Томпсон, решающий буллит реализовал Алекс Так. У «Питтсбурга» забрасывали Сидни Кросби, Крис Летанг и Евгений Малкин. На счету россиянина также голевая передача.

В Восточной конференции «Баффало» остаётся на 12 строчке, набрав 54 очка. «Питтсбург» с 88 очками, продолжает занимать третье место.

В следующем матче, «Баффало» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». А «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».