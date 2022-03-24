Борис Михайлов прокомментировал сухую победу ЦСКА в серии с «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал итоги серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года армейцев с московским «Динамо» (4-0).
«Каждая игра в серии была упорной от начала и до конца. Но в ЦСКА не дали сделать «Динамо» что-либо. Что касается последней игры, наверное, армейцы были не готовы к началу встречи — в этот момент «Динамо» хорошо сыграло. Даже было пару моментов, где хозяева могли забивать ещё.
Шайба в конце первого периода заставила «Динамо» немного дрогнуть. Ну а второй и третий периоды показали преимущество ЦСКА. Можно сказать, что логически завершили начатое дело.
Теперь у армейцев есть новая цель: для её достижения нужно выйти в финал. Теперь надо готовиться к СКА или «Спартаку», но думать о финале Кубка Гагарина», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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