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Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль приблизился к Мэттьюсу, Овечкин — четвёртый

Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль приблизился к Мэттьюсу, Овечкин — четвёртый
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Сегодня, 25 марта, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2. Форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль стал автором двух заброшенных шайб. Немецкий нападающий приблизился в гонке бомбардиров к лидеру — Остону Мэттьюсу из «Торонто Мэйпл Лифс». На счету Драйзайтля 44 заброшенных шайбы в 65 встречах, у форварда «кленовых листьев» — 46 голов в 58 матчах.

Замыкает тройку Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», отличившийся 42 раза за 64 проведённых матча. Четвёртое место занимает российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся 40 заброшенными шайбами в 63 играх.

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