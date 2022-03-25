Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль приблизился к Мэттьюсу, Овечкин — четвёртый
Поделиться
Сегодня, 25 марта, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Эдмонтон Ойлерз» на своём льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2. Форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль стал автором двух заброшенных шайб. Немецкий нападающий приблизился в гонке бомбардиров к лидеру — Остону Мэттьюсу из «Торонто Мэйпл Лифс». На счету Драйзайтля 44 заброшенных шайбы в 65 встречах, у форварда «кленовых листьев» — 46 голов в 58 матчах.
Замыкает тройку Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», отличившийся 42 раза за 64 проведённых матча. Четвёртое место занимает российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся 40 заброшенными шайбами в 63 играх.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:01
-
07:39
-
06:48
-
06:22
-
05:56
-
05:35
-
05:19
-
04:58
-
04:55
-
04:45
-
04:16
-
03:33
- 24 марта 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
21:55
-
21:45
-
21:01
-
20:47
-
20:03
-
19:54
Партнерский контент