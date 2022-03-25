Гендиректор «Адмирала»: КХЛ нужно обратить внимание на формирование коридора зарплат

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан поделился мнением о понижении пола зарплат в Континентальной хоккейной лиге.



«Не считаю, что в текущих условиях КХЛ нужно понизить пол зарплат? Вы наверняка слышали, что в КХЛ хотят вернуться клубы, ранее покинувшие лигу. Чтобы чемпионат сделать ровным и интересным, руководству лиги необходимо обратить пристальное внимание на формирование коридора зарплат клубов.



В такой непростой экономической ситуации именно от решения КХЛ будет зависеть многое. Мы как клуб со своей стороны сделаем всё, чтобы негативные изменения как можно меньше коснулись наших болельщиков, а игры «Адмирала» остались зрелищными и интересными», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.