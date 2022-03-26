Овечкин вплотную подобрался к результату Курри по набранным очкам за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и победным буллитом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).
Благодаря голу в основное время российский форвард набрал 1397-е очко в 1261 матчах за карьеру в НХЛ. Таким образом, 36-летний нападающий вплотную подобрался к результату финской легенды Яри Курри. Знаменитый в прошлом финн набрал 1398 очков в 1251 матче и занимает 21-е место в истории НХЛ по этому показателю.
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 64 матчах регулярки, в которых набрал 77 (41+36) очко при показателе полезности "+6" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Овечкин проводит на льду 21 минуту и 9 секунд. За карьеру на счету Александра 771 гол и 626 результативных передач.
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