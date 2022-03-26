Александр Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и победным буллитом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

Для 36-летнего форварда победный буллит в ворота «клинков» стал третьим в нынешнем сезоне и 16-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю российский нападающий вышел на девятое место в истории лиги, повторив результат форварда «Аризоны Койотс» Фила Кессела. Всего же Александр реализовал 37 попыток из 114 в сериях послематчевых бросков.

Рекорд НХЛ по победным буллитам принадлежит Франсу Нильсену (23), следом располагаются Ти Джей Оши и Патрик Кейн (по 21). Далее идут Джонатан Тэйвз (20), Сидни Кросби и Джо Павелски (по 19), а также Микко Койву (18) и Анже Копитар (17).