Овечкин идёт за Хоу и… «Везиной»? Неотразимо щёлкнул, а затем закрыл пустые ворота!

Что ни день, то новое достижение Александра Овечкина. Ещё совсем недавно, пять дней назад, он вышел на 84-е место по количеству матчей в НХЛ, а уже сегодня забрался на 83-ю строчку, которую делит с ещё не завершившим карьеру американским защитником Райаном Сутером, выступающим за «Даллас». На счету обоих игроков теперь по 1261 матчу в лиге.

Для Александра эта отметка покорилась в выездной встрече с «Баффало», который практически наверняка в очередной раз завершит свой сезон одновременно с концом регулярного чемпионата. На правах фаворита «Кэпиталз» быстро взяли инициативу в свои руки и открыли счёт в начале 10-й минуты, однако «клинки», несмотря на всего четыре броска в створ в стартовой двадцатиминутке, успели отыграться ещё до первого перерыва.

Вторая треть началась с быстрого гола «столичных», но спустя считанные минуты «Сэйбрз» смогли перевернуть игру с ног на голову. Сперва Джефф Скиннер, который в этом чемпионате ожил и стал похож на себя образца лучших лет, забросил вторую шайбу в матче, а затем Виктор Олофссон вывел хозяев льда вперёд.

Вернуть «Кэпиталз» в игру было суждено – правильно – Александру Овечкину. Россиянин неотразимо щёлкнул после вбрасывания в правом круге зоны «клинков» и застал врасплох их голкипера Дастина Токарски. Овечкин забросил 771-ю шайбу в НХЛ и продолжил погоню за Горди Хоу – до легенды «Детройта» осталось всего 30 голов. Кстати, четыре из последних пяти точных бросков Великой Восьмёрки случились как раз после вбрасываний.

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Своим голом Александр помог соотечественнику Евгению Кузнецову продлить его рекордную результативную серию до 11 матчей. Однако на этом работа капитана «Вашингтона» не закончилась – он усердно трудился и у собственных ворот. Например, в одном из эпизодов в третьем периоде ему и вовсе пришлось занять место голкипера и закрыть собой пустые ворота, когда Илья Самсонов оказался отыгран.

Может, «Ришары» ему уже надоели, и теперь он хочет добыть «Везину»? Что ж, для этого нужно совершать сейвы, а Олофссон в створ попасть не сумел. Но попытка блока Овечкина от этого менее зрелищной не становится.

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Игра же дошла до дополнительного времени, а затем, из-за отсутствия голов, и до серии послематчевых бросков. Несмотря на то что «клинки» начинали первыми вели после первой попытки, победа всё-таки осталась за «Вашингтоном». Второе очко им принесли россияне – Кузнецов сравнял счёт, а Овечкин во второй раз за неделю исполнил решающий буллит.