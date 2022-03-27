Кирилл Капризов забил гол в матче с «Коламбусом» и набрал 130-е очко в карьере в НХЛ
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов.
Для россиянина этот гол стал 34-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 62 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 117 матчах, в которых забил 61 гол и сделал 69 результативных передач при коэффициенте полезности «+27».
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