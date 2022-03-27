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Быков поделился впечатлениями от игры «Металлурга» в плей-офф КХЛ

Быков поделился впечатлениями от игры «Металлурга» в плей-офф КХЛ
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Бывший тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре магнитогорского «Металлурга» в плей-офф КХЛ.

«Безусловно, наш хоккей всегда стремился к тому, чтобы использовать лучшие качества наших игроков. А они всегда имели преимущество над соперниками в творческих нестандартных решениях. Илья Воробьёв – из хоккейной семьи и сам в прошлом хоккеист хорошего уровня. Конечно, семейные традиции и его опыт сказываются.

Неудивительно, что «Магнитка» придерживается атакующего стиля. Тем более эта команда всегда славилась интересным хоккеем. И всегда у них были отличные бомбардиры – чего стоит один только легендарный Сергей Мозякин», – сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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