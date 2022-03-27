Драйзайтль — первый игрок в НХЛ за 39 лет, сделавший хет-трик при общей полезности «-4»
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором трёх заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:9).
Всего на счету форварда 4 (3+1) набранных очка в прошедшей встрече при показателе полезности «-4».
Драйзайтль стал первым игроком лиги за последние 39 лет, ставший автором хет-трика в матче, который завершил с показателем полезности «-4» или хуже. Последний раз это совершил форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Андерсон 12 января 1983 года. Он оформил хет-трик при показателе полезности «-4» в игре с «Бостон Брюинз» (4:6).
В текущем регулярном сезоне Драйзайтль принял участие в 66 матчах, набрав 94 (47+47) очка при показателе полезности «+16».
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