Снайперская гонка НХЛ: Мэттьюс вышел в единоличные лидеры, обогнав Драйзайтля
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Сегодня, 28 марта, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» и снова вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов, обогнав форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.
На счету хоккеиста теперь 48 голов, в то время как у Драйзайтля осталось 47. Следом за ними располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, у которого 44 гола, а четвёртое место занимает россиянин Александр Овечкин, забросивший 42 шайбы.
Ранее Драйзайтль сравнялся с Мэттьюсом благодаря хет-трику в матче с «Калгари Флэймз» (5:9).
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