Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Снайперская гонка НХЛ: Мэттьюс вышел в единоличные лидеры, обогнав Драйзайтля

Снайперская гонка НХЛ: Мэттьюс вышел в единоличные лидеры, обогнав Драйзайтля
Комментарии

Сегодня, 28 марта, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» и снова вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов, обогнав форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

На счету хоккеиста теперь 48 голов, в то время как у Драйзайтля осталось 47. Следом за ними располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, у которого 44 гола, а четвёртое место занимает россиянин Александр Овечкин, забросивший 42 шайбы.

Ранее Драйзайтль сравнялся с Мэттьюсом благодаря хет-трику в матче с «Калгари Флэймз» (5:9).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022