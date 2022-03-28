Туохимаа: многие легионеры не могут уйти из КХЛ, они ничего не могут сделать с ситуацией

Экс-голкипер «Нефтехимика» и вице-председатель Финской ассоциации игроков Франс Туохимаа рассказал о сложности покинуть клубы КХЛ для легионеров.

«Мы обсудили ситуацию с легионерами, в каком положении оказались. Было трудно сосредоточиться на других вещах. Покинуть клуб было непросто. Наконец немного полегчало, что уехали и уфимцы, и сибиряки. Это вызвало определённую волну, на которую я смог запрыгнуть.

Рассмотрение деталей контракта было проблемой из-за языкового барьера? К счастью, мне помог мой агент. Но, вероятно, это было довольно успокаивающим и обнадёживающим.

Многие игроки не могут уйти, они ничего не могут сделать с ситуацией. На практике они не могут продолжать карьеру без санкций, если только Международная федерация хоккея не решит изменить свои правила.

Некоторые финны имеют долгосрочные контракты со своими российскими клубами, и по действующим правилам им не разрешат играть где-либо в течение нескольких лет, если они разорвут контракт.

Не все готовы комментировать эту ситуацию? Для меня это естественно. Мне нравится быть вовлечённым, влиять и обсуждать вещи. Но если это не происходит естественным образом, вас не следует заставлять говорить об этом.

В первую очередь это относится к игрокам, которые базируются в России. Они могут усложнить ситуацию сами по себе, что только усугубит ситуацию. Поэтому, по крайней мере, они должны иметь возможность позаботиться о себе в тишине и покое.

Остался без клуба, а в сборной был третьим вратарём на Олимпиаде? Сборная, конечно, всегда дело чести. Время покажет, кто будет избран и на какую роль», – цитирует голкипера svenska.yle.fi.

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