Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Слепышев подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025

Слепышев подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал армейцев.

Отмечается, что форвард будет выступать за клуб до окончания сезона-2024/2025. Слепышев присоединился к ЦСКА в 2018 году и завоевал с командой Кубок Гагарина (2019), а также стал обладателем золотых медалей чемпионата России по хоккею в незавершённом из-за пандемии сезоне-2019/2020. Вместе со сборной России нападающий стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.

Всего в КХЛ Слепышев провёл 428 матчей, в которых набрал 201 (99 +102) балл. Также он выступал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» и провёл несколько сезонов в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022