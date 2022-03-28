Слепышев подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025
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Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал армейцев.
Отмечается, что форвард будет выступать за клуб до окончания сезона-2024/2025. Слепышев присоединился к ЦСКА в 2018 году и завоевал с командой Кубок Гагарина (2019), а также стал обладателем золотых медалей чемпионата России по хоккею в незавершённом из-за пандемии сезоне-2019/2020. Вместе со сборной России нападающий стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.
Всего в КХЛ Слепышев провёл 428 матчей, в которых набрал 201 (99 +102) балл. Также он выступал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» и провёл несколько сезонов в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз».
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