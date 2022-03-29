«Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине», у Овечкина и Кузнецова «-6» на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Дерек Степан, Мартин Нечас (дважды), Себастьян Ахо, Бретт Песке и Брэди Шей. Форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

Единственный гол за «Вашингтон» забил Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». У форварда Евгения Кузнецова также коэффициент полезности «-3». Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов вышел на площадку в третьем периоде и пропустил один гол.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Каролина», в свою очередь, одержала вторую победу кряду.

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