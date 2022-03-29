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«Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине», у Овечкина и Кузнецова «-6» на двоих

«Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине», у Овечкина и Кузнецова «-6» на двоих
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Дерек Степан, Мартин Нечас (дважды), Себастьян Ахо, Бретт Песке и Брэди Шей. Форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

Единственный гол за «Вашингтон» забил Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». У форварда Евгения Кузнецова также коэффициент полезности «-3». Российский защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов вышел на площадку в третьем периоде и пропустил один гол.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Каролина», в свою очередь, одержала вторую победу кряду.

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НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан (Котканиеми, Доми) – 02:41 (5x5)   0:2 Нечас (Трочек, Свечников) – 07:47 (5x5)   1:2 Уилсон (Орлов, Манта) – 26:47 (5x5)   1:3 Ахо (Терявяйнен, Коул) – 28:35 (4x5)   1:4 Песке (Терявяйнен, Шей) – 30:38 (4x4)   1:5 Нечас (Доми, Славин) – 35:39 (5x5)   1:6 Шей (Нечас, Трочек) – 49:57 (5x5)
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