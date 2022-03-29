Владелец «Оттавы» Юджин Мельник умер в возрасте 62 лет

В понедельник 28 марта скончался владелец канадского клуба Национальной Хоккейной Лиги «Оттавы Сенаторз» Юджин Мельник, на момент смерти ему было 62 года. Как сообщает пресс-служба НХЛ, причиной гибели стала болезнь, название которой не упомянули.
«Семья Юджина Мельника и «Оттава Сенаторз» с огромной печалью сообщают, что он умер 28 марта 2022 года из-за болезни, которую он принял решительно и мужественно», — написала «Оттава» на своём официальном сайте.
В мае 2021 года сообщалось, что канадский бизнесмен нуждается в пересадке печени. Мельник приобрёл «Оттаву» в 2003 году, когда команде грозило банкротство. В 2007 году команда дошла до финала Кубка Стэнли, где в серии до четырёх побед уступила «Анахайму» со счётом 1–4.
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