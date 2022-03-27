«Оттава» проиграла «Флориде» по буллитам, несмотря на 46 сейвов Бобровского и гол Зуба

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:4 после серии буллитов.
Авторами заброшенных шайб в составе «Оттавы» стали Алекс Форментон, Дилан Гэмбрелл и россиянин Артём Зуб. Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 46 из 49 бросков по воротам. За «Флориду» забивали Энтони Дюклер, Патрик Хёрнквист и Александр Барков, который также реализовал решающий буллит.
В таблице Восточной конференции «Флорида», набрав 94 очка, продолжает находиться на первой строчке. «Оттава» с 52 баллами занимает 14 место.
В следующем матче «Оттава» встретится с «Нэшвилл Предаторз». А «Флорида» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
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