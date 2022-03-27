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«Оттава» проиграла «Флориде» по буллитам, несмотря на 46 сейвов Бобровского и гол Зуба

«Оттава» проиграла «Флориде» по буллитам, несмотря на 46 сейвов Бобровского и гол Зуба
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:4 после серии буллитов.

Авторами заброшенных шайб в составе «Оттавы» стали Алекс Форментон, Дилан Гэмбрелл и россиянин Артём Зуб. Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 46 из 49 бросков по воротам. За «Флориду» забивали Энтони Дюклер, Патрик Хёрнквист и Александр Барков, который также реализовал решающий буллит.

В таблице Восточной конференции «Флорида», набрав 94 очка, продолжает находиться на первой строчке. «Оттава» с 52 баллами занимает 14 место.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Нэшвилл Предаторз». А «Флорида» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Форментон (Дель Зотто) – 07:54 (5x5)   2:0 Зуб (Норрис, Батерсон) – 15:26 (5x5)   3:0 Гэмбрелл (Эннис) – 26:47 (5x5)   3:1 Дюклер (Жиру, Райнхарт) – 28:55 (5x4)   3:2 Хёрнквист (Форслинг, Аччари) – 29:57 (5x5)   3:3 Барков (Юбердо, Жиру) – 57:44 (6x5)   3:4 Барков – 65:00 (ПБ)
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