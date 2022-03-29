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«Сибирь» прекратила сотрудничество с «Южным Уралом» и сообщила о поиске нового фарм-клуба

«Сибирь» прекратила сотрудничество с «Южным Уралом» и сообщила о поиске нового фарм-клуба
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Новосибирская «Сибирь» на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с «Южным Уралом», а также о поиске нового фарм-клуба.

«Хоккейные клубы «Сибирь» и «Южный Урал» договорились о прекращении спортивного сотрудничества по соглашению сторон. В течение двух лет хоккеисты из нашего клуба проходили игровую практику в команде из Орска.

В настоящее время руководство «Сибири» ведёт работу по поиску нового фарм-клуба. Благодарим уральский клуб за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшем!», — говорится в заявлении новосибирского клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярки, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии «Салавату Юлаеву» (2-4).

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