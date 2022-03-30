Гол и передача Мэттьюса помогли «Торонто» обыграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Со счётом 6:4 победу одержали гости.



В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк, Джейк Дебраск, Кёртис Лазар и Тейлор Холл. У «Торонто» забивали Колин Блэквелл, Морган Райлли, Александр Керфут, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, а также отличился Давид Кемпф. У российского форварда «Торонто» Ильи Михеева показатель полезности «+1» в этой игре. Он провёл на льду более 16 минут.



После 66 матчей «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции. На их счету 87 очков. «Торонто» (66) находится на шестой строчке на Востоке, имея в своём активе 89 баллов.



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