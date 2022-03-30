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Гол и передача Мэттьюса помогли «Торонто» обыграть «Бостон»

Гол и передача Мэттьюса помогли «Торонто» обыграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Со счётом 6:4 победу одержали гости.

В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк, Джейк Дебраск, Кёртис Лазар и Тейлор Холл. У «Торонто» забивали Колин Блэквелл, Морган Райлли, Александр Керфут, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, а также отличился Давид Кемпф. У российского форварда «Торонто» Ильи Михеева показатель полезности «+1» в этой игре. Он провёл на льду более 16 минут.

После 66 матчей «Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции. На их счету 87 очков. «Торонто» (66) находится на шестой строчке на Востоке, имея в своём активе 89 баллов.

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НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Блэквелл (Спецца) – 05:09 (5x5)   1:1 Пастрняк (Бержерон, Макэвой) – 05:59 (5x4)   1:2 Райлли (Нюландер, Таварес) – 09:43 (4x4)   1:3 Керфут – 18:44 (5x5)   1:4 Марнер (Мэттьюс, Бантинг) – 28:28 (5x5)   1:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 36:00 (5x4)   1:6 Кемпф (Райлли, Керфут) – 36:47 (5x5)   2:6 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 38:19 (5x5)   3:6 Лазар (Клифтон, Носек) – 53:02 (5x5)   4:6 Холл (Пастрняк, Форборт) – 57:38 (5x5)
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