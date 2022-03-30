Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» уверенно победил «Оттаву». У Тренина – 24-е очко в сезоне

«Нэшвилл» уверенно победил «Оттаву». У Тренина – 24-е очко в сезоне
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «хищников» дублем отметился Майкл Маккэррон, ещё по шайбе на счету Таннера Жанно и Мэтта Дюшейна. Автором единственного гола в составе «Сенаторз» стал Брэди Ткачук.

25-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 14 минут 34 секунды и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «+1». У него 24 (17+7) очка в 65 матчах нынешнего сезона. В прошлом матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4) он отметился первым дублем в НХЛ.

Напомним, «Нэшвилл», набрав 82 очка в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» (52) – 15-я на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Штюцле, Норрис) – 04:53 (5x3)   1:1 Маккэррон (Экхольм, Каррье) – 19:22 (4x5)   2:1 Маккэррон (Экхольм, Казинс) – 38:14 (5x5)   3:1 Жанно (Тренин, Экхольм) – 50:07 (5x5)   4:1 Дюшейн (Форсберг, Каррье) – 59:56 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022