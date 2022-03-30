«Нэшвилл» уверенно победил «Оттаву». У Тренина – 24-е очко в сезоне

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «хищников» дублем отметился Майкл Маккэррон, ещё по шайбе на счету Таннера Жанно и Мэтта Дюшейна. Автором единственного гола в составе «Сенаторз» стал Брэди Ткачук.

25-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 14 минут 34 секунды и отметился голевой передачей, заработав коэффициент полезности «+1». У него 24 (17+7) очка в 65 матчах нынешнего сезона. В прошлом матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4) он отметился первым дублем в НХЛ.

Напомним, «Нэшвилл», набрав 82 очка в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Оттава» (52) – 15-я на Востоке.