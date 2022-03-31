«Виннипег» обыграл «Баффало» по буллитам. Е. Свечников — без очков в 5-й игре кряду

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре одержали гости в серии послематчевых буллитов (3:2)
В составе «Баффало» дублем отметился латвийский форвард Земгус Гиргенсонс. У «Виннипега» отличились Блейк Уилер и Мэйсон Эпплтон. Россиянин Евгений Свечников провёл на льду около 15 минут.
У «Баффало» буллиты реализовали Виктор Олофссон и Алекс Так. У «Виннипега» точные броски на счету у Пьер-Люка Дюбуа, Марка Шайфли и Блейка Уилера.
После 68 матчей «Баффало» занимает 12 место в Восточной конференции. На счету команды 59 очков. «Виннипег» (68) находится на 10 строчке на Западе, имея в своём активе 76 баллов.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду. Игра пройдёт в ночь с 1 на 2 апреля. Начало встречи — 02:00 мск. «Виннипег» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях. Игра состоится в ночь с 31 марта на 1 апреля. Начало встречи — 02:00 мск.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
05:52
-
05:50
-
05:36
-
05:26
-
05:24
-
04:59
-
04:09
-
03:26
-
02:17
- 30 марта 2022
-
23:55
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:10
-
18:38