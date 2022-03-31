«Виннипег» обыграл «Баффало» по буллитам. Е. Свечников — без очков в 5-й игре кряду

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре одержали гости в серии послематчевых буллитов (3:2)



В составе «Баффало» дублем отметился латвийский форвард Земгус Гиргенсонс. У «Виннипега» отличились Блейк Уилер и Мэйсон Эпплтон. Россиянин Евгений Свечников провёл на льду около 15 минут.

У «Баффало» буллиты реализовали Виктор Олофссон и Алекс Так. У «Виннипега» точные броски на счету у Пьер-Люка Дюбуа, Марка Шайфли и Блейка Уилера.



После 68 матчей «Баффало» занимает 12 место в Восточной конференции. На счету команды 59 очков. «Виннипег» (68) находится на 10 строчке на Западе, имея в своём активе 76 баллов.



В следующем матче «Баффало» сыграет с «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду. Игра пройдёт в ночь с 1 на 2 апреля. Начало встречи — 02:00 мск. «Виннипег» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях. Игра состоится в ночь с 31 марта на 1 апреля. Начало встречи — 02:00 мск.



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