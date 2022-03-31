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«Виннипег» обыграл «Баффало» по буллитам. Е. Свечников — без очков в 5-й игре кряду

«Виннипег» обыграл «Баффало» по буллитам. Е. Свечников — без очков в 5-й игре кряду
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре одержали гости в серии послематчевых буллитов (3:2)

В составе «Баффало» дублем отметился латвийский форвард Земгус Гиргенсонс. У «Виннипега» отличились Блейк Уилер и Мэйсон Эпплтон. Россиянин Евгений Свечников провёл на льду около 15 минут.

У «Баффало» буллиты реализовали Виктор Олофссон и Алекс Так. У «Виннипега» точные броски на счету у Пьер-Люка Дюбуа, Марка Шайфли и Блейка Уилера.

После 68 матчей «Баффало» занимает 12 место в Восточной конференции. На счету команды 59 очков. «Виннипег» (68) находится на 10 строчке на Западе, имея в своём активе 76 баллов.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду. Игра пройдёт в ночь с 1 на 2 апреля. Начало встречи — 02:00 мск. «Виннипег» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях. Игра состоится в ночь с 31 марта на 1 апреля. Начало встречи — 02:00 мск.

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НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гиргенсонс (Батчер, Окпосо) – 14:39 (5x5)   1:1 Уилер (Дюбуа, Штястны) – 24:13 (5x5)   2:1 Гиргенсонс (Йокихарью, Окпосо) – 28:24 (5x5)   2:2 Эпплтон (Элерс, Хейнола) – 39:39 (5x5)   2:3 Уилер – 65:00 (ПБ)
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