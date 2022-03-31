Драйзайтль — о 100 очках Макдэвида: он мог набрать их и в первом сезоне, если бы не травмы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о достижении одноклубника Коннора Макдэвида, который шестой сезон подряд набирает не менее 100 очков в НХЛ. Единственный раз, когда Коннору не удалось это сделать – в дебютном для него сезоне.
«Это очень впечатляет. Он мог бы набрать 100 очков и в дебютном сезоне, если бы не травмы. Он играет против лучших каждую ночь. Каждая команда пытается остановить его и фокусируется на нём больше всего, но каждый сезон он набирает 110, 120 очков, я даже не знаю. Это трудно сделать, но это впечатляет», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
В текущем розыгрыше НХЛ Коннор забросил 37 шайб и отдал 63 результативные передачи.
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