Макдэвид набрал 100 очков за сезон шестой раз подряд

Минувшей ночью канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз», которая стала для него в текущем сезоне 100-м очком. Таким образом, канадец шестой розыгрыш НХЛ подряд набирает не менее 100 баллов.

При этом в пяти из них канадец достигал этой отметки, как и сейчас, в регулярном чемпионате, а исключением стал сезон-2019/2020, когда форвард заработал в регулярке 97 баллов.

Единственный сезон, когда Макдэвид не достиг этой отметки – дебютный для игрока в НХЛ (2015/2016).

В текущем розыгрыше НХЛ Коннор забросил 37 шайб и отдал 63 результативные передачи.

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