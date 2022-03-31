Кожевников: у «Трактора» одно звено. Думаю, Воробьёв найдёт варианты, чтобы оно не играло

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от серии «Металлурга» и «Трактора» в финале Восточной конференции.

«Думаю, что у «Магнитки» по сравнению с «Трактором» больше не желания, а мастерства. Это будут принципиальные игры. Но у «Металлурга» есть три равных звена, которые, как у ЦСКА, играют в одну систему и делают всё. И молодёжь там есть нестандартная. А у Челябинска одно звено. Я думаю, что Воробьёв должен найти варианты, чтобы это звено не играло, и поработать над большинством», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, «Металлург» выбил из турнира действующего обладателя Кубка Гагарина.

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