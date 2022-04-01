Голкипер женской сборной России и «Агидели» отразила шайбу голыми руками в матче ЖХЛ

Голкипер «Агидели» и женской сборной России Мария Сорокина отразила шайбу голыми руками в матче Женской хоккейной лиги с «Торнадо».



Как сообщает официальный сайт ЖХЛ, во втором периоде встречи вратарь потеряла ловушку. Подмосковная команда продолжила атаку, лучший бомбардир лиги Анна Шохина бросила в правый нижний угол. Сорокина отразила шайбу, играя без ловушки, схватилась за руку от боли, и встреча была остановлена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте ЖХЛ.

«Бросок был сильный – Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже всё нормально, она почти не болит. Решение принималось быстро. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении.



В команде все не сразу поняли, что случилось. Только после просмотра видео удивлялись произошедшему. В дальнейшем поступлю точно так же, если потребуется. Ловить шайбы – моя работа, сама её выбрала. Да и мне не впервой работать голыми руками: в детстве мой первый матч в воротах проходил в форме полевого игрока, то есть без ловушки. Тренер таким образом устроил мне проверку боем. И, когда я показала своё желание ловить шайбу хоть голыми руками, выдал мне первую вратарскую форму», — сказала Сорокина.