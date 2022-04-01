Капризов вышел на первое место в текущем сезоне по числу голов, когда его команда уступает

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором одной из заброшенных шайб в домашнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 ОТ).
Как отмечает североамериканский журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере», форвард «дикарей» вышел на первое место в текущем сезоне НХЛ по количеству голов, когда его команда уступает в счёте. На его счету 15 заброшенных шайб. Столько же у немецкого нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, с которым Капризов разделил первую строчку.
Кроме того, российский нападающий занимает третье место в текущем сезоне по количеству набранных очков, когда его команда проигрывает. Капризов набрал 32 результативных балла. Больше удалось записать в свой актив лишь Драйзайтлю (36) и его одноклубнику Коннору Макдэвиду (38).
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