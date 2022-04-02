Журналист The Athletic: Дадонов безупречен. Я склоняюсь к тому, чтобы болеть за него

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ после дедлайна. «Вегас Голден Найтс» занял 19-е место.

«Шон: Внутри каждого рейтинга силы есть два волка; один хочет, чтобы Евгений Дадонов возглавил миссию по вытягиванию «Голден Найтс» в плей-офф, а другой считает, что очевидный наихудший сценарий для «Вегаса» будет слишком забавным, чтобы его пропустить.



В конечном счёте я склоняюсь к тому, чтобы болеть за Дадонова. Мы знаем, что здесь виноват каждый из троицы — «Вегас», «Оттава», НХЛ. Может быть, когда-нибудь мы поймём, как не придавать этому слишком много значения, а может, и нет. Но Дадонов безупречен», — приводит слова журналистов The Athletic.