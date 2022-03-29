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В НХЛ обсуждают внесение изменений в регистрацию обменов после ситуации с трейдом Дадонова

В НХЛ обсуждают внесение изменений в регистрацию обменов после ситуации с трейдом Дадонова
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НХЛ и Ассоциация игроков лиги обсуждают изменения в регистрацию обменов. Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» североамериканский журналист и инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на вице-президента НХЛ Билла Дэйли.

Речь идёт о создании единой базы контрактов, где будут прописаны все запреты и ограничения на обмены в договорах хоккеистов. Подобный вопрос появился после ситуации, в которую попал российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов.

Ранее НХЛ аннулировала обмен форварда в «Анахайм Дакс». Проблемы с регистрацией трейда произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».

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