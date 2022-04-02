В чемпионате Беларуси подрались вратари после финальной сирены полуфинального матча

Сегодня, 2 апреля, в Ледовом дворце спорта в Солигорске состоялся плуфинальный матч чемпионата Беларуси, в котором солигорский «Шахтёр» принимал жлобинский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 2-2.
После матча произошла стычка между игроками, в результате которой подрались голкиперы команд.
Права на видео принадлежат Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь». Посмотреть видео можно на YouTube-канале ФХБ.
Ранее по ходу матча хоккеист «Шахтёра» Роман Горбунов затеял драку с игроками соперника, когда те праздновали гол в пустые ворота.
По итогам регулярного чемпионата «Металлург» набрал 81 очко и занял второе место, «Шахтёр» с 69 баллами расположился на четвёртой строчке.
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